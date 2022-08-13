Ця війна має закінчитися саме визволенням Криму, – Подоляк

Ця війна має закінчитися саме визволенням Криму – заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами мають бути юридично покарані ініціатори “спеціальної воєнної операції” – як у РФ називають війну проти України.

Відповідну заяву Михайло Подоляк зробив у своєму Twitter. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “TSN”.

“Росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу“, написав Михайло Подоляк.

Росія розпочала війну проти 🇺🇦 та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів «СВО», поіменно записаних у протоколі Радбезу Рф від 21 лютого. Все інше буде ходінням по колу. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 13, 2022

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що територіальний компроміс із Росією – це вихід України на свої кордони 1991 року. А А держава послідовно звільнятиме всі свої території, включно з Кримом.

Подоляк приїхав на передові позиції на Херсонщині і розповів, як «правильно закінчити війну»