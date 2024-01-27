Після скандалу у Верховній Раді та МОЗ запевнили, що клініки в Україні не будуть утилізувати клітини загиблих військових. Вдови зможуть скористуватися послугою кріобанку. Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Інформацію підтвердили у МОЗ, передає НСН.

Раніше юрист Олена Бабич повідомила, що до неї звернулася вдова військовослужбовця. Жінка хотіла використати біоматеріал загиблого чоловіка, який вони до цього кріоконсервували для запліднення. Проте через нові поправки до закону вона не може цього зробити. За словами адвокатки, з березня усі кріобанки повинні утилізувати біоматеріали, які у них зберігаються.

Допис Олени Бабич викликав великий резонанс у суспільстві.

Коментуючи ситуацію, Радуцький зазначив, що ухвалений законопроєкт 3496-IX стосується військових, які через травму втратили можливість мати дітей. Цей документ, за його словами, не стосувався загиблих захисників.

Також він додав, що внесення правок до закону мало «процесуальний характер», щоб не було суперечностей зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає «припинення представництва за довіреності після смерті довірителя».

Радуцький також наголосив, що наразі правових підстав для того, щоб утилізовувати репродуктивні клітини військових у випадку їхньої смерті, немає – закон ще не набрав чинності.

Щоб уникнути суперечностей, Рада до 23 березня (коли закон має набрати чинності) внесе зміни до Цивільного кодексу, які будуть враховувати інтереси родин загиблих військових, запевнив нардеп.

«Верховна Рада забезпечить захист інтересів захисників та їхніх родин. Ми забезпечимо ухвалення всіх необхідних законодавчих норм, щоб памʼять про загиблих героїв жила не лише в назвах вулиць і памʼятних табличках, а й в їхніх дітях», — сказав голова комітету

У Міністерстві охорони здоров’я додали, що «держава зацікавлена в продовженні роду українців». Також там назвали заборону використання біоматеріалів загиблих військових «законодавчою колізією, яку буде усунено у найкоротші терміни».

«Держава зацікавлена у продовженні роду усіма українцями. Медицина може і має допомагати.

Цього року в Україні було запроваджене державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій.

В березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників.

Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув – законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни.

МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу.

Питання має бути і буде вирішено терміново», — йдеться у повідомленні МОЗ.

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