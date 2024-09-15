Усі громади України розподілили за рівнем безпеки навчання: як перевірити рівень своєї громади

Усі громади України розподілили за рівнем безпеки навчання у школах. Створено дашборд, який дозволяє перевірити онлайн рівень кожної громади.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на МОН.

Міністерство освіти і науки України затвердило поділ територіальних громад за рівнем ризику очного навчання.

Таке зонування допоможе враховувати безпекові ризики під час розроблення освітніх політик, вибору місць для укриттів та відновлення очного або змішаного навчання, – повідомляє МОН.

Цей перелік ґрунтується на основі Методики оцінювання ризиків, яку Кабінет міністрів затвердив постановою № 866 від 2 серпня 2024 року. Її розробили у межах реалізації політики “Школа офлайн”, метою якої є повернення українських учнів за парти.

Розраховуючи рівні ризику безпеки, фахівці аналізували такі дані:

геолокацію закладів освіти в межах відповідних громад;

кількість учнів та працівників цих закладів;

форми навчання;

геолокацію вибухів;

розташування об’єктів інфраструктури;

відстань від лінії фронту;

статус кожної громади (окуповані, в зоні бойових дій – як активних, так і потенційно можливих);

наближеність громад до державних кордонів України з країною-агресором, Республікою Молдова в межах Придністровського регіону та Республікою Білорусь тощо.

Які є рівні безпеки навчання

Методика передбачає пʼять рівнів ризику безпеки в системі освіти:

1.Непереборний – тимчасово окуповані території та громади, де тривають активні бойові дії.

2.Дуже високий – можливість початку бойових дій. У цих громадах заклади розташовані на відстані до 45 км від лінії активних бойових дій, а також на відстані до 45 км, 30 км або 15 км від кордонів з РФ, Білоруссю і Молдовою в межах Придністровського регіону відповідно.

3.Високий – до нього належать громади, заклади освіти яких розташовані поза ризиком артилерійського ураження на відстані до 60 км від лінії активних бойових дій або територій, де зберігається ризик початку бойових дій.

Також тут залишається високий ризик обстрілів іншими засобами ураження – наприклад, авіаудари. Окрім того, до цього рівня ризику можуть належати території поряд з інфраструктурними об’єктами.

Іншим критерієм є розташування закладів освіти громади в межах 135 км, 60 км або 30 км від небезпечних ділянок кордону.

4.Помірний рівень ризику у громадах, освітні заклади яких розташовані в межах 90 км від активних або можливих бойових дій, а також на відстані до 270 км, 90 км і 45 км від небезпечних ділянок кордону.

5.Задовільний – ризик, за якого заклади освіти можуть побудувати відносно безпечний та повноцінний очний формат навчання.

Як перевірити рівень своєї громади

Дізнатися рівень ризику конкретної громади можна у дашборді за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ, відшукати громаду, яка цікавить, і подивитися характеристику.

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