5 нововведень навчання у школах з 2 вересня: що потрібно знати

Нижче розповідаємо про 5 нововведень навчання у школах з 2 вересня – саме в цей день розпочнеться навчальний рік 2024-2025. Отже, головне, що потрібно знати батькам і учням.

Інформацію озвучив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передають «Новини України – НСН».

5 нових особливостей навчання у школах з 2 вересня

З 2 вересня Уряд запровадив ряд умов для організації освітнього процесу у школах.

Кількість учнів у класі

Не більше 24 учнів у класі – це нововведення стосується тільки перших класів, які займаються офлайн чи за змішаним форматом, якщо дистанційно – кількість учнів може бути більшою, для інших класів максимальна кількість учнів залишається на рівні 30 осіб.

Нові освітні програми

Нові освітні програми для учнів 5-9 класів – зміни стосуються розподілу навчального навантаження, яке тепер базується на мінімальній кількості годин, а не на рекомендованій.

Оцінювання

Оцінювання у 5-9 класах крім поділу на чотири рівні: початковий (1-3 бали), середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів) та високий (10-12 балів) включає формувальне, підсумкове оцінювання та самооцінювання – аби вчителі більш точно визначали досягнення учнів.

Оновлений курс предмету «Захист України»

Старшокласники (10 та 11 класи) вивчатимуть оновлений курс «Захист України» – військові технології та особливості інформаційної безпеки, програмою також передбачені практичні заняття зі стрілецької підготовки, орієнтування на місцевості, тактичної медицини; у 10-му класі діти навчатимуться основам національної безпеки, управління, планування, озброєння та військової техніки, в 11-му – розвитку військових технологій, інформаційній війні та захисті цивільного населення;

Офіцери служби освітньої безпеки

У школах з’являться офіцери служби освітньої безпеки – вони виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функції.

Сьогодні освітня галузь, як і усі інші, має бути гнучкою і адаптуватися під потреби воєнного часу. Життя триває зараз і ми повинні забезпечити нашим дітям гідну освіту, – підсумував Микола Лукашук

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