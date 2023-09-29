Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ – Зеленський (відео)

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Про це заявив у вечірньому зверненні 28 вересня президент Зеленський, передає НСН.

Є результат на майданчику МАГАТЕ: Україна увійшла до складу Ради керуючих цієї організації – Міжнародного агентства з атомної енергії, – сказав очільник держави

Він додав, що це не лише підкреслює міжнародну безпекову роль України, але й дає реальні можливості Україні впливати на ухвалення рішень, які обовʼязкові для всіх членів МАГАТЕ, для всієї міжнародної спільноти.

Будемо робити все, аби реалізувати перший пункт нашої Формули миру – ядерну та радіаційну безпеку. Та гарантувати повне звільнення нашої Запорізької атомної станції від російських окупантів й убезпечення України та всієї Європи від російського радіаційного шантажу, – сказав Володимир Зеленський

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ: відео

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