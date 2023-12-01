Ухилення від мобілізації: чи є ця проблема масовою в Україні

Така проблема, як ухилення від мобілізації, дійсно існує в Україні. Чи є вона масовою, розповіли в ЗСУ, передає НСН з посиланням на nv.

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. призову підлягають військовозобов’язані від 18 до 60 років, однак доволі часто вони намагаються уникнути цього.

Володимир Фітьо, начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ розповів, що в Україні дійсно існує проблема з ухиленням від мобілізації, проте не масова. Також він зазначив, що це не впливає на загальну ситуацію.

За словами Фітьо, свідомі громадяни, які хочуть пов’язати своє життя зі Збройними Силами, можуть це зробити.

Можна прийти на контрактну службу до Збройних сил України, наприклад, вибрати собі свій підрозділ, вибрати свою професію, укласти контракт і проходити службу за цією професією, яку ви собі вибрали, – зазначив він

Речник наголосив, що тими, хто намагається уникнути мобілізації, займаються правоохоронці, адже за ігнорування повісток передбачена адміністративна відповідальність. Інформація про цих громадян передаються в поліцію, яка може здійснювати певні пошукові заходи разом з представниками ТЦК та органів місцевого самоврядування.

Він нагадав, що повістки можуть вручати не тільки представники ТЦК та СП, а й представники органів місцевої влади, представники ЖЕКів, ОСББ, також керівники підприємств будь-якої форми власності.

За словами Фітьо, багато проблем і питань вирішиться, коли буде впорядковано електронний облік, тобто буде синхронізація між базами даних.

Нагадаємо, раніше ми публікували інтерв’ю професорки економіки Оксани Чорної, яка зараз служить у ЗСУ. На думку Захисниці, в Україні треба зробити все, аби служба в армії вважалась нормою, а ухилення – виключенням, а не навпаки. Зокрема, Оксана Чорна пропонує як варіант, щоб чоловіки, які не захищають Батьківщину, сплачували не одну комуналку, а три.

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