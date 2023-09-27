У Північній операційній зоні триває активна підготовка до зими. Про це заявив командуючий Об’єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, передає НСН.

Наєв відвідав Північну операційну зону і проконтролював ситуацію.

За його словами, сюди завозяться дрова, перевіряється наявність зимової форми одягу, вирішуються питання щодо задоволення всіх необхідних потреб наших воїнів у підготовці до виконання завдань у зимових умовах.

Ми тримаємо ці питання на контролі, працюють відповідні комісії. Ця робота завершиться своєчасно. Рухаємось далі! Слава Україні! Разом переможемо! – запевнив командуючий Об’єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв

У Північній операційній зоні триває підготовка до зими – Наєв: відео

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