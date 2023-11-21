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У нас 4 місяці на підготовку: Данилов попередив про новий етап тотальної війни

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У нас 4 місяці на підготовку: Данилов попередив про новий етап тотальної війни
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Данилов попередив про новий етап тотальної війни, який може початися вже навесні наступного року. Україні потрібно готуватися.

Після березневих ‘виборів президента’ авторитарний режим у Росії остаточно ‘зацементується’, і Кремль розгорне на повну потужність свій військовий потенціал, не озираючись на громадську думку у самій Росії. Україна та світ мають не більше чотирьох місяців на підготовку до цього.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов у своєму виступі на міжнародному безпековому форумі в Канаді, передає НСН з посиланням на УНІАН.

Стратегічні цілі Росії є абсолютно протилежними українським. Це знищення держави Україна та поглинання українського етносу у рамках ‘російського світу’. Кремль не збирається відмовлятися від цієї мети, готується до тривалої війни, – зазначив він

За словами Данилова, Росія змогла адаптуватися до війни та західних санкцій і зараз активно вливає кошти у свій ВПК. Секретар РНБО наголосив, що Росія виявилася стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалося, і її економіка поступово переходить на військові рейки.

Президентські вибори в РФ 17 березня 2024 – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті, руки будуть розв’язані. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року.  Тому Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки, – зазначив чиновник.

Данилов підкреслив, що майбутнє Росії є ‘туманним’, але у своєму нинішньому ‘імперському вигляді’ вона становить загрозу для сусідів, Європи та світового порядку загалом.

Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом запобігання повторній агресії є контрольована декомпозиція Росії на кілька частин. Адже розпад Росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації РФ, а також її денуклеаризації та демілітаризації, – наголосив Данилов

Вибори в Росії

Нагадаємо, у березні Путін планує перепризначити себе ‘президентом’ Росії. Підготовка до цього фактично розпочалася ще на початку цього року. Тоді ж стало відомо, що Кремль хоче намалювати Путіну щонайменше 77% голосів.

Одним із головних викликів на цьому шляху може стати невдоволення росіян нескінченною війною проти України. Регіональна влада вже отримала інструкції за будь-яку ціну не дозволяти проведення мітингів дружин мобілізованих солдатів, які домагаються повернення чоловіків з війни.

Ще новини України: Коли можлива заборона Telegram в Україні – Данилов пояснив поточну ситуацію

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