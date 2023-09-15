У місцевих бюджетів заберуть частину доходів – Шмигаль

У місцевих бюджетів заберуть частину доходів. А саме ті гроші, які на місцях отримують від прибуткового податку, що сплачують військовослужбовці. Відповідний законопроєкт розробив Уряд, повідомляє НСН з посиланянм на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Уряд України розробив законопроєкт, що дає змогу використовувати кошти, отримані від прибуткового податку, який сплачують військовослужбовці, для фінансування закупівель і виробництва озброєнь у воєнний час, повідомив у четвер прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За прогнозами, цього року від даного податку, який нині надходить до місцевих бюджетів, а не до центрального, буде отримано понад 96 млрд гривень.

Наші сили безпеки і оборони потребують додаткових ресурсів, — написав Шмигаль у Телеграмі

У законі зазначено, що оподаткування доходів, отриманих військовими і поліцією, піде до спеціального фонду державного бюджету. Ресурси фонду розподіляються на закупівлю техніки та обладнання, а також на розробку і виготовлення продукції оборонно-промислового комплексу.

Як повідомив Денис Шмигаль, доходи місцевих бюджетів від прибуткового податку, який сплачують військовослужбовці, з моменту вторгнення РФ збільшилися у вісім разів.

За його словами, згідно із законопроектом, цього року до державного бюджету буде спрямовано 25,8 млрд гривень, а наступного — 93,7 млрд гривень.

Понад 200 млрд гривень, уже накопичених у місцевих бюджетах, залишаться в розпорядженні місцевої влади, а населені пункти, які відчувають брак коштів, отримають дотацію від держави, – сказав він

У місцевих бюджетів заберуть частину доходів: повний текст заяви Шмигаля

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