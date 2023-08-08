Україна не постачає титан до країн-агресорів – Фонд держмайна

Україна не постачає титан до країн-агресорів, – заявляють у Фонді державного майна України, коментуючи матеріал журналіста Дениса Казанського, оприлюднений на сайті РБК-Україна, передає НСН.

Нагадаємо, у статті Казанського йдеться про те, що українські державні компанії продають титанову сировину іноземним компаніям, які потім постачають продукцію до РФ. А Росія, у свою чергу, використовує український титан для виробництва літаків і ракет.

У Фонді держмайна запевняють, що дана інформація не відповідає дійсності, не містить джерел інформації, а представники видання, готуючи матеріал, не звертались по коментар до підприємства чи Фонду держмайна.

ОГХК не співпрацює з державою-агресором, продукція компанії не постачається ані в росію, ані в білорусь, – заявляють у Фонді держмайна

Також тут заявляють, що з осені 2022 року компанія посилила заходи контролю над експортними процедурами та змінила підходи до співпраці з покупцями.

Керівництво компанії тісно співпрацює з правоохоронними органами — інформація про всі ланцюги постачання, кінцевих споживачів, а також контроль використання продукції здійснюється працівниками ОГХК та представниками правоохоронних органів.

Так само і експорт ільменітового концентрату до кінцевого споживача відбувається лише у супроводі уповноважених представників правоохоронних органів.

Така координація зусиль гарантує, що сировина не потрапить до країни-агресора.

Автор статті згадує співпрацю ОГХК з компаніями SIC LUCEAT LUX KFT (Угорщина) та BioProfTech Sp. z o.o. (Польща). Однак перша компанія ще з початку широкомасштабного вторгнення припинила співпрацю з країною-агресором. Друга компанія купила у ОГХК ільменітовий концентрат для кінцевого споживача в США, що підтверджено усіма необхідними документами. Також у статті згадується інше державне підприємство ЗТМК, однак із використанням маніпулятивної технології подачі інформації. У більшості випадків згадані в статті компанії купували пробні партії сировини для кінцевих споживачів в США, Індії, Польщі, – говориться у повідомленін Фонду держмайна

Тут констатують, що, таким чином, закиди щодо постачання ОГХК та ЗТМК своєї продукції до рф не відповідають дійсності.

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