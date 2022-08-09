«Тут будет или русская земля, или выжженная пустыня»: в ISW пояснили, що стоїть за «заявою» про ЗАЕС

«Тут будет или русская земля, или выжженная пустыня». Напередодні український Енергоатом поширив нібито заяву російського генерал-майора Васильєва, у якій йдеться про наміри окупантів підірвати ЗАЕС, якщо Україна спробує її звільнити. Текст заяви було взято із соцмереж – зокрема, його публікували проросійські пабліки.

В Інституті вивчення війни вважають, що дана заява може бути фейковою. І вона відволікає суспільство від реальної загрози, передає NNS.

Як відзначають дослідники Інституту вивчення війни (ISW), повідомлення, ймовірно, є хибним і може відвертати увагу від реальних ризиків. Серед них аналітики назвали мінування станції та небезпечне зберігання зброї біля ядерних реакторів та сховищ ядерних відходів.

В ISW вважають, що ризик ядерної катастрофи росія використовує, аби тиснути на Захід та знизити військову підтримку українського контрнаступу.

Що ж до нібито заяви Васильєва, то за даними міського голови Енергодару Дмитра Орлова, Валерій Васильєв, генерал, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту справді майже три місяці керуй окупантами в Енергодарі та Мелітополі. Мер зазначає, що на його совісті не лише пропаганда, а й відправка людей на тортури. Але він на початку травня “зник”.

У російському міноборони заявили, що Васильєв нібито перебуває в Узбекистані.

Але незалежно від походження тексту, дослідники вважають, що це непряме повідомлення і не є офіційним.

Чи є загроза відпрацьованим ядерним відходам на ЗАЕС – відповідь експерта