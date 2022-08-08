Чи є загроза відпрацьованим ядерним відходам на ЗАЕС – відповідь експерта

Чи є загроза відпрацьованим ядерним відходам на ЗАЕС, захопленій російськими окупантами? Відповідь на це питання надала незалежна експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна, передає NNS, посилаючись на Канал 24.

За словами Кошарної, резервуари для зберігання відпрацьованих ядерних відходів – дуже міцні й розроблені витримати падіння літака. Однак вони можуть не витримати влучання крилатою ракетою.

Експерт зауважила, що росіяни вже влучали в один з контейнерів з ядерними відходами під час обстрілу. На щастя, окупанти не пошкодили його цілісність.

Це небезпечно. Це дуже кризова ситуація, – наголосила експертка.

Також вона додала, що росіяни наражають на стрес працівників ЗАЕС. Адже за 5 місяців на території атомної електростанції окупанти й викрадали людей, й завдавали їм поранень. Такий стрес може призвести до збільшення ризику помилки в операторів реакторних установок.

Ольга Кошарна зауважила, що коли на ЗАЕС почалися обстріли – “прокинулись” усі. Порушив питання ядерної небезпеки й держсекретар США Ентоні Блінкен. Він заявив, що росія використовує Запорізьку атомну електростанцію, як військову базу та “живий” щит.

Тим часом росіяни вже відкрито погрошують підірвати ЗАЕС, шантажуючи весь світ. Про це стало відомо напередодні, коли з’явилася заява командира окупантів в Енергодарі Васильєва, у якій він закликає своїх солдатів виконати будь-який наказ і наголошує: «Ця земля буде або російською, або випаленою пустелею».

В Офісі президента прокоментували ситуацію.

Росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС. Зокрема, мінує територію атомної електростанції і зберігає снаряди в цехах, – сказав радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка. Європа сидить на пороховій бочці. Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBSNews?”, – додав він.

Окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС