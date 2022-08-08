Окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС. Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що має підтверджену інформацію щодо мінування енергоблоків ЗАЕС російськими військами.

Росіяни не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Про це NNS дізнався з повідомлення телеграм-каналу “Енергоатом”.

У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що «тут будет или русская земля, или выжженная пустыня».

«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!», сказав він своїм солдатам.

На ЗАЕС вночі зупинили один з енергоблоків