ТЦК на концерті Вакарчука – ця новина 11 жовтня стала топовою в українському медіапросторі. Стало відомо, як відреагували на подію в гурті «Океан Ельзи».

Нагадаємо, 11 жовтня в київському Палаці спорту відбувся перший із п’яти сольних концертів українського гурту “Океан Ельзи”, який 2024 року відзначає своє 30-річчя.

Під час концерту Вакарчук виконав головні свої хіти “Без бою”, “Не питай”, “Майже весна”, “Відпусти”, а також заспівав нові пісні, які увійшли до двох останніх альбомів колективу – “Той день” і Lighthouse. Він також подякував українським захисникам, а пісню “Місто Марії” присвятив воїнам, які загинули на війні.

Після концерту ЗМІ повідомили, що приблизно пів сотні працівників територіального центру комплектування і соціальної підтримки масово перевіряли чоловіків, які виходили з Палацу спорту. Повідомляли, що декого із відвідувачів концерту затримували і садили в поліцейські автівки.

Як зазначили у ТСН, керівник київського ТЦК, який був присутнім, відмовився коментувати те, що відбувалося, запропонувавши звертатися до пресслужби.

Згодом з’явилися повідомлення, що українці намагаються продати квитки, придбані на наступні концерти «ОЕ». Відповідні оголошення розміщено, зокрема, на ОЛХ.

ТЦК на концерті Вакарчука: як відреагували в «Океан Ельзи»

Вакарчук відреагував на масову перевірку документів працівниками ТЦК у чоловіків, які прийшли на

Пресслужба українського гурту “Океан Ельзи” 12 листопада в коментарі “Суспільне Культура” відреагували на масову перевірку документів співробітниками територіального центру комплектування і соціальної підтримки в чоловіків, які ввечері 11 жовтня виходили з Палацу спорту після концерту музикантів.

“Ми можемо прокоментувати наші 30 років творчості й нещодавній випуск двох нових альбомів. Уперше за 30 років історії в нас вийшов англомовний альбом. Із задоволенням розкажемо про наш благодійний проєкт Drive for Life, метою якого є передати 30 машин швидкої допомоги на лінію фронту. Це ми й прокоментуємо”, – заявили у пресслужбі

Фронтмен гурту Святослав Вакарчук у коментарі “ТСН.ua” також відреагував на ситуацію.

“У нас сьогодні день народження, я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Узагалі для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років. Зокрема за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка”, – сказав він

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