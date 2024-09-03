Троє міністрів, віце-прем’єр з питань євроінтеграції та голова ФДМУ подали у відставку

Троє міністрів, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції, а також голова ФДМУ подали у відставку.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук увечері у вівторок, передають «Новини України – НСН».
Високопосадовці подали у відставку
Спочатку Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від трьох міністрів.
А саме:
- Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
- Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
- Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.
Також надійшла заява від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.
“Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань”, – зазначив Стефанчук
Згодом стало відомо, що віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у вівторок, 3 вересня теж написала заяву про відставку. Про це також повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Що це може означати?
Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, звільнення керівників відомств буде голосуватися в Раді завтра, 4 вересня. Призначення нових керівників відбудеться 5 вересня.
За словами нардепа, Олександр Камишін може піти на підвищення.
Ще один народний депутат Ярослав Железняк написав що, ймовірно, що Міністерство юстиції об’єднають з офісом віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Міністерство екології може очолити Світлана Гринчук, яка зараз працює заступницею міністра енергетики. Голову ФДМ Коваля розглядають у кандидати на посаду міністра у кількох відомствах — Міністерство аграрної політики та продовольства України або Міністерства промислової політики.
У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський торкнувся теми змін в Уряді і Офісі Президента.
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