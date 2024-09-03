Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Політика

Троє міністрів, віце-прем’єр з питань євроінтеграції та голова ФДМУ подали у відставку

Автор -
Журналіст
Троє міністрів, віце-прем’єр з питань євроінтеграції та голова ФДМУ подали у відставку

Троє міністрів, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції, а також голова ФДМУ подали у відставку.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук увечері у вівторок, передають «Новини України – НСН».

Високопосадовці подали у відставку

Спочатку Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від трьох міністрів.

А саме:

  • Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
  • Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
  • Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також надійшла заява від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

“Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань”, – зазначив Стефанчук

457866631 901403398473166 5326936236758127073 n

458090143 901403345139838 239332053294773701 n

Троє міністрів, віце-прем’єр з питань євроінтеграції та голова ФДМУ подали у відставку

458336122 901403391806500 5295599589221700286 n

Згодом стало відомо, що віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у вівторок, 3 вересня теж написала заяву про відставку. Про це також повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

458209112 901531758460330 1744709571939519285 n

Що це може означати?

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, звільнення керівників відомств буде голосуватися в Раді завтра, 4 вересня. Призначення нових керівників відбудеться 5 вересня.

За словами нардепа, Олександр Камишін може піти на підвищення.

Ще один народний депутат Ярослав Железняк написав що, ймовірно, що Міністерство юстиції об’єднають з офісом віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Міністерство екології може очолити Світлана Гринчук, яка зараз працює заступницею міністра енергетики. Голову ФДМ Коваля розглядають у кандидати на посаду міністра у кількох відомствах — Міністерство аграрної політики та продовольства України або Міністерства промислової політики.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський торкнувся теми змін в Уряді і Офісі Президента.

Ще новини України: Масована повітряна атака 26 серпня: загиблі і поранені люди, удари по енергетиці, пожежі – все, що відомо (фото, відео)

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×