Троє міністрів, віце-прем’єр з питань євроінтеграції та голова ФДМУ подали у відставку

Троє міністрів, віце-прем’єрка з питань євроінтеграції, а також голова ФДМУ подали у відставку.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук увечері у вівторок, передають «Новини України – НСН».

Високопосадовці подали у відставку

Спочатку Руслан Стефанчук повідомив, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від трьох міністрів.

А саме:

Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.

Міністра юстиції України Малюськи Д.Л.

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Також надійшла заява від голови Фонду державного майна Віталія Коваля.

“Усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань”, – зазначив Стефанчук

Згодом стало відомо, що віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина у вівторок, 3 вересня теж написала заяву про відставку. Про це також повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Що це може означати?

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, звільнення керівників відомств буде голосуватися в Раді завтра, 4 вересня. Призначення нових керівників відбудеться 5 вересня.

За словами нардепа, Олександр Камишін може піти на підвищення.

Ще один народний депутат Ярослав Железняк написав що, ймовірно, що Міністерство юстиції об’єднають з офісом віцепрем’єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Міністерство екології може очолити Світлана Гринчук, яка зараз працює заступницею міністра енергетики. Голову ФДМ Коваля розглядають у кандидати на посаду міністра у кількох відомствах — Міністерство аграрної політики та продовольства України або Міністерства промислової політики.

У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський торкнувся теми змін в Уряді і Офісі Президента.

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