Армія РФ обстріляла одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Про це йдеться у заяві компанії 23 жовтня вранці, передає НСН.

Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України.

Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

В умовах атак ворога ДТЕК продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК «Укренерго», – йдеться у повідомленні

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