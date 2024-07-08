Тепер вже точно: обмеження переказів між картками – бізнес і волонтери в шоці

Національний банк України запровадить обмеження для грошових переказів між картками. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний 4 липня під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

Голова Нацбанку повідомив про те, що найближчим часом заплановане введення обмежень для переказів коштів з картки на картку. Саме зараз усі деталі таких змін обговорюють з волонтерами.

“Ми хочемо, аби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питання, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення”, – сказав Пишний.

Зазначимо, що раніше заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник висловив думку, що обмеження для грошових переказів з картки на картку допоможе боротися з нелегальним гральним бізнесом та іншими незаконними способами використання банківських карток. Водночас він наголосив на тому, що 95% користувачів не відчують на собі введення цих змін.

В чому полягатиме обмеження НБУ на переказ коштів з картки на картку?

Вже у кінці травня цього року в ефірі телемарафону «Єдині новини» голова НБУ повідомив про заплановані обмеження на обсяг переказів з однієї банківської картки на іншу. Вони стосуватимуться переказів між картами двох фізичних осіб, відомих як P2P (Person-To-Person).

Зокрема планують встановити ліміт на суму переказів у розмірі 100 тисяч гривень та обмеження кількості транзакцій до 30 на місяць. Однак фінансові установи матимуть можливість підвищувати цей ліміт.

“Такі заходи запроваджуються у зв’язку з “небезпечним зростанням” використання карткових рахунків для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом”, – пояснив Андрій Пишний.

Втім, ці обмеження можуть ускладнити діяльність волонтерських організацій, надавачів благодійної допомоги та криптовласників, оскільки це призведе до труднощів у фінансуванні важливих проєктів.

Крім того, керівник НБУ додав, що ініціативна команда перебуває на другому етапі перемовин і зазначив наступне:

“Збираємо їхні (волонтерів, – ред.) позиції, аналізуємо. Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми”, – підсумував Андрій Пишний.

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