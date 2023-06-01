Кабмін оприлюднив постанову про підвищення тарифу на електроенергію для населення, передає НСН.

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня майже вдвічі — до 2,64 грн за кВт-год. Відповідну постанову №544 від 30 травня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, “з метою забезпечення постійної роботи об’єднаної енергетичної системи України” Кабінет Міністрів вирішив погодитися з пропозицією Міністерства енергетики щодо встановлення з 1 червня до 31 грудня 2023 року включно нові фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів та гуртожитків на рівні 2,64 грн за 1 кВт-год (з ПДВ).

Напередодні повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі — до 2,64 грн за кВт-год.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), пропонує підвищити у два етапи тариф для населення до ринкового рівня – 5,5 грн за кіловат.

Міністр зазначив, що на першому етапі Нацкомісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн за кВт-год, але тариф поки що підвищили дещо менше. Він додав, що рішення про другий етап підвищення тарифів наразі не прийнято.

Галущенко вважає, що з підвищенням тарифу середня сума у ​​платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діяли з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становив 1,44 грн за кВт-годину при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт годину — понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає введення мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом воєнного стану та шість місяців після його припинення. Проте, він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

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