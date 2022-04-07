Тарифи на газ та електроенергію в Україні: міністр Галущенко розповів, чи чекати підвищення

Чи будуть в Україні підвищувати найближчим часом тарифи на газ та електроенергію, розповів міністр енергетики Герман Галущенко, передає NNS.

Нагадаємо, раніше прогнозували підвищення тарифу на електроенергію вже у квітні. А річний тариф на газ, яким користуються більшість споживачів, діє до травня.

Ситуацію Герман Галущенко прокоментував в інтерв’ю РБК-Україна.

Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати – подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати і приймати рішення, – сказав міністр.

Галущенко також розповів, що опалювальний сезон в Україні пройшов успішно, хоча останній місяць війни був випробуванням для енергосистеми.

Наша мета була, крім опалювального сезону, забезпечити роботу енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою NTSO-E, яка розпочалася 23 лютого. Ми планували, що до 20 лютого мало бути фізично не менше 1 млн тонн вугілля. Але в підсумку ми забезпечили навіть більше. Це дало можливість пройти ізольований режим без проблем. І зараз вже не секрет, що ми розглядали проходження ізольованого режиму без повернення назад, тобто без підключення енергосистеми до Росії та Білорусі. Це був наш план «А», який ми і реалізували, – розповів він.

Ще одним фактором стабільного проходження цього опалювального сезону стало максимальне за всю історію України вироблення атомної генерації. Плюс знизилося споживання газу.

Українцям розповіли, що буде з тарифами на електроенергію під час війни