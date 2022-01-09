Тарифи на електроенергію у 2022 році: які діють зараз і які прогнозуються

Тарифи на електроенергію у 2022 році – про діючі тарифи і про очікувані зміни NNS розповість, посилаючись на news.finance.ua.

З 1 січня 2022 року для населення продовжує функціонувати чинний тариф на електроенергію, який залежить від кількості спожитих кіловат-годин. Проте вже навесні він може зрости.

З 1 жовтня 2021 року по 30 квітня 2022 року в Україні тариф на електроенергію для населення залежить від обсягу спожитих кіловат-годин. Отже схема розрахунку залишається старою:

абоненти, які споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть за тарифом 1,44 гривні за кіловат-годину;

ті, хто споживає понад 250 кіловат-годин — 1,68 гривні.

Тариф у 1,68 гривні кіловат-година діє також для гуртожитків та колективних побутових споживачів, багатоквартирних житлових будинків, дачних кооперативів, релігійних організацій. Пільги відсутні для власників електроопалення і мешканців зон спостереження АЕС.

Тариф залежить від часу споживання для певної категорії абонентів. Українці, які обладнали свої будинки багатотарифним засобом обліку, можуть заощадити, адже є години, в які споживання електроенергії обійдеться істотно дешевше. Споживачі можуть перейти на двозонні та тризонні тарифи, які встановив Кабмін.

При споживанні до 250 кіловат-годин є такі тарифи.

Двозонні тарифи:

23:00 — 7:00 — 0,72 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 — 23:00 — 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 — 11:00 / 20:00 — 22:00 — 2,16 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 — 8:00 / 11:00 — 20:00 — 1,44 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 — 7:00 — 0,576 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

При споживанні понад 250 кіловат-годин ціни будуть такими.

Двозонні тарифи:

23:00 — 7:00 — 0,84 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 — 23:00 — 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонні тарифи:

8:00 — 11:00 / 20:00 — 22:00 — 2,52 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 — 8:00 / 11:00 — 20:00 — 1,68 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 — 7:00 — 0,672 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Які тарифи чекати з 1 травня?

Згідно з консенсус-прогнозом Мінекономіки, тариф на електроенергію в 2022 році може зрости на 17,5%. Однак Міністерство зазначає, що це лише середні значення припущень експертів. Більше того, ключовий пріоритет уряду — стримати зростання цін на житлово-комунальні послуги для населення, вважають у Мінекономіки.

«Буде вжито заходів, щоб залишити зростання тарифів у мінімальній динаміці», — зазначають у Міністерстві.

Також нагадаємо, що в травні Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 586, якою схвалено офіційний прогноз по динаміці цін на 2022 рік. Згідно з нею, ціни на електроенергію не зростуть.

В інфляційному звіті за жовтень НБУ зазначив, що тарифи на електроенергію будуть підвищуватися значними темпами.

«Тарифи на електроенергію будуть підвищуватися високими темпами (20 — 25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі»,— йдеться в прогнозі.

Тариф на передачу електроенергії

З 1 січня 2022 року тариф на передачу електроенергії зріс на 17,6% до 345,64 гривні за мегават-годину (без ПДВ), згідно з постановою НКРЕКП. Тариф на послуги з диспетчерського управління зріс на 57,9% і склав 62,22 гривні мегават-годину.

Однак очікувалося, що тариф на передачу буде ще вищий. Справа в тому, що оплату 20% обсягу «зеленої» електроенергії регулятор не врахував у тарифі на передачу, незважаючи на те, що на цьому наполягали МФО, народні депутати, бізнес, профільні асоціації та торгові палати.

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