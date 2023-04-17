«Я вистрілив 5-річній дівчинці в голову» – нові жахливі свідчення вагнерівців про злочини в Україні

З’явилися нові жахливі свідчення вагнерівців про злочини російської армії в Україні. Відео оприлюднила російська правозахисна організація Gulagu.net, яка спілкувалася з колишніми зеками, передає НСН.

Йдеться про колишніх засуджених із саратовської ВК-13 та воронезької ВК-1 Азамата Улдарова та Олексія Савічева. Вони обоє були помилованi після участі у війні в Україні президентом Володимиром Путіним і зараз перебувають у РФ.

Нові жахливі свідчення вагнерівців про злочини в Україні

Олексій Савiчев згадує, що у лютому після чергового обміну полоненими між сторонами, він із товаришами по службі отримав наказ. Але спочатку треба було дочекатися, доки поїдуть журналісти.

“Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років, — ред.) і вище — всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей 10 — 15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ — зачистити будинок. Хто там був — неважливо. Не виконав наказ — тебе обнулюють”, — каже вагнерівець

При цьому люди були абсолютно беззбройні і причиною розстрілу могли стати звичайні татуювання. У тому числі, якщо там зображено символіку “Азова”.

Савичев, серед іншого, розповів, як кидав гранати в яму з “відмовниками”.

“Внизу яма з 60 нашими. Я туди гранати як яблука кидав” – розповів він про події у районі Бахмута

За словами чоловіка, у ямі перебувало близько 60 осіб – поранені упереміш із трупами. Йому видали 30 гранат та сказали “зачисть”.

Другий вагнерівець, Азамат Улдаров, за його ж словами, виконав величезну кількість злочинних наказів, які, вірогідно, віддавав особисто голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин.

“На мене теж відео є. Я дітей вбивав. Не приховую, відео-то є. Мені дали команду, я і вбив. А що мені робити залишалося? Нам дали команду вивезти з Бахмута, з Артемівська, цивільних. Я пішов їх рятувати, цих цивільних… Там були діти. Х*хли… Коли я зайшов у підвал, там були діти. І мені була команда не випустити жодного. Я виконав команду і нікого не випустив. Я поклав там усіх нах*й, з моєю групою”, – каже Улдаров

За його словами, у тому підвалі перебували “людей 300-400”, серед них – близько 40 дітей.

“У мене не було вибору. Я не міг нічого зробити по-іншому. У мене була команда на знищення всіх… Це була 9-поверхівка, підвал, 1 та 2 поверх були забиті, заміновані… Мені дали команду всіх” обнулити”, – заявив Улдаров

За його словами, вбивати мирних, не брати нікого в полон і не шкодувати навіть дітей наказував особисто Пригожин по відеозв’язку.

Найманець також розповів, як розстріляв 5-річну дівчинку

“Нам була дана команда зачистити на шляху на своєму всіх і стати в оборону. Будь-якими шляхами. І ми йшли, вбивали всіх. Були чоловіки та жінки, пенсіонери та діти. Ти розумієш, що на цих руках зараз? Розумієш?.. Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш? Їй років 5-6 було. А я вистрілив, ти розумієш, контрольний”, – розповів злочинець

Понад годинний фільм зі свідченнями двох екскомандирів ПВК “Вагнера” про злочини “вагнерівців” в Україні в Gulagu.net опублікували 17 квітня.

Повне відео від Gulagu.net – ТУТ