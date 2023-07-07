Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не становитиме радіаційної небезпеки для населення — Американське ядерне товариство

Навіть найгірший сценарій на ЗАЕС не становитиме радіологічної небезпеки для населення. До такого висновку прийшло Американське ядерне товариство, повідомляє Енергоатом, передає НСН

Експерти агентства заявили, що вони ретельно розглянули «найгірші сценарії», включаючи бомбардування та навмисний підрив реакторів і контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива, але ситуації, яка може призвести до наслідків для здоров’я населення, пов’язаних із радіацією, вони не передбачають.

«Шість реакторів ЗАЕС були зупинені понад десять місяців і вони вже не виробляють достатньо тепла, щоб викликати швидкий радіаційний викид. ЗАЕС розроблена таким чином, щоб протистояти природним і техногенним небезпекам. Товсті залізобетонні захисні конструкції захищають активні зони реакторів і призначені для захисту будь-яких радіоактивних матеріалів від впливу навколишнього середовища», – йдеться в заяві АЯТ

У малоймовірному випадку, якщо структури утримування були порушені, будь-який потенційний викид радіологічного матеріалу буде обмежено зоною, що безпосередньо оточує реактори. У зв’язку з цим будь-яке порівняння між ЗАЕС і «Чорнобилем» чи «Фукусімою» є неточним і вводить в оману.

Американське ядерне товариство також наголосило, що інспекторам МАГАТЕ необхідно надати негайний безперешкодний доступ до всіх зон окупованої росією атомної електростанції.

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