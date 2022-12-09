Справжнє диво: боєць ЗСУ вижив після 22 уламкових поранень і прагне повернутися на фронт

Боєць ЗСУ, головний сержант роти Нацгвардії Ігор Мелтушан, вижив після того, як його тіло було фактично розірване десятками уламків. Зараз український військовий потроху йде на поправку і прагне повернутися на передову до своїх побратимів.

Цю історію розповів журналіст Юрій Бутусов, який особисто знайомий з пораненим. Він назвав її справжнім дивом, передає НСН.

Бутусов розповів, що Ігор Мелтушан потрапив під залп касетної бойової частини реактивної системи «Ураган» – 22 поранення бойовими елементами ракети розірвали його тіло. Уламки багаторазово перебили Ігорю обидві руки та обидві ноги, пробили живіт.

22 вирви у тілі одночасно, важко уявити. У лівій руці вибило великий фрагмент кістки, перебиті кістки та нерви лівої ноги. Але він вижив, і зараз проходить лікування. Рани залишаються дуже важкими, – пише журналіст.

За його словами, Ігор на війні з 2014-го, він не тільки вольовий та сміливий, він мудрий та думаючий воїн.

Його накрило, коли він вийшов із машини, щоб витягнути БТР, який застряг біля дороги. Зумів сам накласти жгут, не зважаючи на фактично вибиту руку.

Юрій Бутусов відвідав Ігоря в лікарні і каже, що той залишається велетнем духу, усіх підбадьорює та заряджає, хоча рухатись поки що не може – усюди пластини у тілі. Від допомоги грошової відмовляється категорично, каже, що держава справно платить зарплату.

У Ігоря зараз головна мрія – повернутися на фронт.

Так, не з фронту, а на фронт. Велика повага Ігорю Мелтушану, гідному найвищих нагород, – написав Юрій Бутусов.

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