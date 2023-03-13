В ДБР немає справ проти Баканова – така офіційна відповідь Державного Бюро Розслідувань, надана журналістам BBC News Україна, передає НСН.

Слідчі Державного бюро розслідувань не розслідують жодної справи, яка б стосувалася дій колишнього голови СБУ Івана Баканова.

Як стало відомо BBC News Україна, інформація, яку нещодавно розповсюдили українські ЗМІ про те, що нібито Баканов перебуває під слідством у справі про окупацію частини території України, неправдива. Ніяких справ немає

Кілька днів тому ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента поширили інформацію про те, що Баканов фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни. Нібито його звинувачують у провалі роботи СБУ в передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення.

“Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами – повний провал”, – цитувало видання “Новое время” джерело в ОП

Однак ця інформація не підтвердилася.

В ДБР немає справ проти Баканова – офіційна відповідь

BBC News Україна відправила запит в ДБР і отримали таку відповідь:

“У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили”.

До того ж, як стало відомо BBC News Україна з власних джерел, службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень.

Хто такий Баканов, що про нього відомо

Юрист Іван Баканов – друг дитинства Володимира Зеленського, який працював з ним ще в “Студії “Квартал 95”, – став головою СБУ в серпні 2019 року. Через три роки, 17 липня 2022 року, президент усунув його з посади за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов’язків.

ЗМІ припускали, що Баканова звільнили через швидку окупацію півдня України та велику кількість зрадників в лавах спецслужби.

Була навіть інформація, що Баканова не було в країні на момент вторгнення, але джерела в його оточенні запевняють, що він жодного разу не залишав Україну з 24 лютого 2022 року.

“Він постійно перебуває в Києві, з самого початку вторгнення, не втік, не ховається, ніяких викликів на допити немає”, – розповідає джерело, наближене до ексголови спецслужб и

Одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Відомо, що воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомляв. Згодом його остаточно звільнили, а головою СБУ призначили Василя Малюка.

Ще новини України:

Встановити додаток