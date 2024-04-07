Йдіть додому! Січеславські десантники зупинили наступ ворога і знищили 16 одиниць техніки (відео)

Січеславські десантники зупинили наступ ворога і знищили 16 одиниць техніки. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Відео бою оприлюднила 25 окрема повітряно-десантна бригада, передає НСН.

Бійці 25-ї бригади з Дніпропетровської області під час відбиття російського штурму на Авдіївському напрямку знищили 16 одиниць важкої техніки.

У бригаді розповіли, що окупанти намагалися в черговий раз прорвати оборону десантників, але спроба закінчилася фіаско. Під час відбиття вдалося знищити 10 танків, 5 бойових машин піхоти та МТЛБ.

Радимо окупантам зупинитися та спробувати зберегти своє життя! Повертайтеся додому, бо на нашій землі вас чекає тільки ганьба та смерть, – йдеться в повідомленні

Січеславські десантники зупинили наступ ворога: відео

Аналітики зі спільноти DeepState уточнили, що ворога ліквідували на Авдіївському напрямку між Уманським та Тоненьким.

Пробують московити лізти вздовж всього річища річки Дурна, але Сили Оборони множать на нуль ці спроби. Природна перешкода та відкрита місцевість стали суттєвими завадами на шляху московитів, зокрема, для 90-ї танкової дивізії, яку зібрали й перетягнули ще в часи битви за Авдіївку, яка стирається масованими атаками в один кінець. Вчергове варто відмітити роботу бійців з ПТРК, які зустрічали ці штурми, – зазначили аналітики

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