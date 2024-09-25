Щоб не згоріла техніка: що потрібно зробити перед новими відключеннями світла

Перед новими відключеннями світла, які нам обіцяють взимку, слід потурбуватися не тільки про засоби освітлення та опалення у наших домівках, а й продумати свої дії, щоб не згоріла техніка.

Декілька порад з цього приводу надали в обленерго, передають «Новини України – НСН».

Енергетики розповіли, що потрібно зробити українцям перед наступними відключеннями електроенергії, аби не вийшла з ладу вся побутова техніка.

В обленерго попереджають, що в мережі можуть бути стрибки напруги. Це особливо небезпечно для побутової техніки.

Фахівці пояснюють, що стрибки напруги можуть виникати в момент аварійного розвантаження мережі або ж під час застосування графіків погодинних відключень.

В час дефіциту потужностей однією з причин коливань напруги в мережі може бути одночасне підключення великої кількості побутових пристроїв. Зазвичай це відбувається вранці та ввечері, коли навантаження на мережу максимальне.

Українська енергомережа зараз пошкоджена ворожими обстрілами, тому підтримувати стабільний рівень напруги важко. Навіть якщо в оселі не помітні різкі перепади, побутова техніка все одно поступово псується. Це пов’язано з тим, що одночасний запуск багатьох приладів після відновлення живлення викликає «стрибки» напруги в мережі.

Що потрібно зробити, щоб не згоріла техніка

Як врятувати техніку від перепадів напруги:

Найпростіший спосіб — завжди вимикати прилади з розеток. Особливо бойлери, холодильники та пральні машинки. Коли подадуть електрику, не варто все й одразу вмикати, слід почекати 10-15 хвилин. За цей час пройде пікове навантаження і техніку вмикати безпечніше.

Другий спосіб, але він витратний, передбачає встановлення реле напруги. Цей прилад у момент значного відхилення напруги автоматично вимикає побутову техніку.

Третій спосіб — встановити стабілізатор напруги. Він так само потребує витрат, а сума залежить, якої потужності потрібен стабілізатор. Є ще джерела безперебійного живлення. Вони схожі за принципом роботи, але ще мають невеликий акумулятор, який дасть час на безпечне вимкнення приладів в момент зникнення електропостачання.

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