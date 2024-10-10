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Тег:
Війна

Що роблять російські ДРГ, коли заходять на територію України

Автор -
Журналіст
Що роблять російські ДРГ, коли заходять на територію України

Час від часу російські ДРГ проникають на територію України. Зокрема, на півночі – у Сумській і Чернігівській областях.

Яка мета таких рейдів, як себе поводять диверсанти, розповів в ефірі «Суспільне. Новини» речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» полковник Вадим Мисник, передають «Новини України – НСН».

Що роблять російські ДРГ, коли заходять на територію України

«Це як і спецпідрозділи, так і розвідувальні підрозділи тих частин, які знаходяться на кордоні, й за можливості ворог проводить попередню розвідку», — заявив речник

За його словами, так противник перевіряє українську систему оборони, яка побудована на кордоні, та збирає інформацію про плани й підрозділи, які там знаходяться.

«По-друге, вони тероризують місцеве населення, бо були непоодинокі випадки раніше, як вони знищували автотранспорт цивільного населення і вбивали. Але останнім часом, вже кілька місяців, ми не дозволяємо їх активно діяти», — повідомив Вадим Мисник

Що роблять російські ДРГ, коли заходять на територію України

Вадим Мисник

Він зазначив, що природні умови сприяють діяльності російських ДРГ.

«Це суцільні лісові масиви, болотна місцевість, дрібні річки, водойми. Але ж у нас, як я казав, є і технічні засоби для виявлення таких груп, і підрозділи, що знаходяться на північному кордоні й виконують завдання. Вони вже навчені й досить ефективно протидіють їм», — підкреслив він

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