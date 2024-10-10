Час від часу російські ДРГ проникають на територію України. Зокрема, на півночі – у Сумській і Чернігівській областях.

Яка мета таких рейдів, як себе поводять диверсанти, розповів в ефірі «Суспільне. Новини» речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» полковник Вадим Мисник, передають «Новини України – НСН».

Що роблять російські ДРГ, коли заходять на територію України

«Це як і спецпідрозділи, так і розвідувальні підрозділи тих частин, які знаходяться на кордоні, й за можливості ворог проводить попередню розвідку», — заявив речник

За його словами, так противник перевіряє українську систему оборони, яка побудована на кордоні, та збирає інформацію про плани й підрозділи, які там знаходяться.

«По-друге, вони тероризують місцеве населення, бо були непоодинокі випадки раніше, як вони знищували автотранспорт цивільного населення і вбивали. Але останнім часом, вже кілька місяців, ми не дозволяємо їх активно діяти», — повідомив Вадим Мисник

Він зазначив, що природні умови сприяють діяльності російських ДРГ.

«Це суцільні лісові масиви, болотна місцевість, дрібні річки, водойми. Але ж у нас, як я казав, є і технічні засоби для виявлення таких груп, і підрозділи, що знаходяться на північному кордоні й виконують завдання. Вони вже навчені й досить ефективно протидіють їм», — підкреслив він

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