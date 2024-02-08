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Війна

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

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Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає НСН.

Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.  Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!  Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат! – написав Зеленський і оприлюднив фото

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що серед визволених бійців –  воїни Нацгвардії, ДПСУ та ЗСУ. Багато захисників Маріуполя, рядові та сержанти.

За даними глави МНС, серед визволених 49 нацгвардійців, 25 прикордонника. Більшість — оборонці Маріуполя.

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого: фото, відео

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

Ще 100 українців повернулися з російського полону 8 лютого (фото)

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