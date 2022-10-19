Звільнені з полону українки отримають по 180 тисяч гривень допомоги

Нещодавно звільнені з полону українки отримають по 180 тисяч грошової допомоги.

Як передає NNS, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кабінет Міністрів виплатить грошову допомогу у сумі 100 тисяч гривень громадянкам України, яких 17 жовтня визволили з російського полону, ще по 80 тисяч гривень звільнені жінки отримають від Фонду імені Климентія Шептицького.

“Звільненим українкам нададуть по 100 тис. гривень від українського уряду та по 80 тис. грн від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького”, ідеться у повідомленні Мінреінтеграції.

За словами віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, “це велика реальна перемога – повернення додому 108 українок”.

“Кілька місяців тому кремль взагалі заперечував, що в них у полоні утримуються наші жінки. Доступу до них не мав навіть Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Проведена складна робота”, наголосила Верещук.

Вона подякувала президенту Володимиру Зеленському, керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеці України і всім причетним до звільнення з полону українських жінок.

Верещук поінформувала, що усі жінки відновлюються після пережитого під пильним наглядом медиків.

Фонд Климентія Шептицького створений за спільною ініціативою віцепрем’єр-міністра Верещук та уряду Польщі. Перші заявки на допомогу Фонд розпочав приймати з 17 серпня. Мета: підтримати звільнених з полону українських жінок та дітей, яких війна зробила сиротами.

Допомога українкам – хто з жінок може отримати 80 тисяч гривень