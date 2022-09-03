Допомога українкам надходитиме від Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, який розпочав роботу в Україні.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук у Facebook, передає NNS.

Фонд створений за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Він надаватиме грошову допомогу жінкам, які перебували в полоні у російських окупантів.

Допомога українкам, яку надає фонд Климентія Шептицького

Верещук зазначила, що фонд буде надавати допомогу жінкам, які перебували у російському полоні та дітям, що стали сиротами через війну.

«Польський уряд виділив Фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5700 грн. А звільненим з російського полону жінкам Фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн», зазначила чиновниця.

Повідомляється, що фонд також фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок та їх реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових таборах.

Як отримати допомогу від фонду Шептицького

Щоб отримати допомогу, необхідно подати заявку та заповнити спеціальну форму на сайті фонду Климентія Шептицького.

Грошову допомогу можуть отримати також діти до 18 років, які внаслідок воєнних дій втратили обох батьків чи одного з них, якщо він був єдиним опікуном дитини. Допомога надаватиметься також жінкам, звільненим із російського полону.

На офіційному сайті фонду зазначається, що грошова допомога надаватиметься у гривнях переказом на банківську картку до кінця грудня 2022 року.

«Заявки на надання допомоги приймаються постійно до 30 листопада 2022 р. або до моменту вичерпання коштів, призначених на виплати, якщо це відбудеться раніше», йдеться у повідомлення.

Умовою отримання допомоги є надання всіх банківських даних для переказу. У разі нормального функціонування банківської системи переказ, як правило, повинен бути здійснений не пізніше ніж протягом 10 банківських днів.

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