Допомога переселенцям: Кабмін прийняв зміни до документу, що регулює надання допомоги ВПО.

А саме до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою від 20.03.2022 №332.

Про це повідомляє Офіс Омбудсмана, передає NNS.

Допомога переселенцям – що передбачено змінами:

надання допомоги переселенцям з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, включено до переліку тергромад, що розташовані у районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Держпідприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» автоматично, без повторного звернення осіб, нараховує допомогу в разі включення тергромади до зазначеного переліку тергромад;

допомога призначається органом соцзахисту населення упродовж десяти робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги;

у разі зміни місця обліку та неотримання допомоги на проживання за попереднім місцем проживання/перебування, виплата призначається за останнім місцем обліку.

«Змінами також врегульовано питання щодо надання можливості на отримання допомоги внутрішньо переміщені особи, які мають право та заяви яких були подані через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал «Дія») до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходилися в обробці», зазначили в Офісі Омбудсмана.

Для цього переселенці можуть звернутися особисто чи поштою до органу соцзахисту населення та подати до 1 жовтня поточного року за встановленою формою заяву на виплату із зазначенням, зокрема, номера банківського рахунку (за стандартом IBAN) або персональних даних одержувача.

За інформацією відомства, цими змінами також було визначено, що допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, за винятком осіб:

що отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

повторно перемістилися з тимчасово окупованої Росією території, з території громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого 2022 року.

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