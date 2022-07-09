Один із російських Telegram-каналів опублікував відео запуску окупантами тактичного ракетного комплексу “Точка-У” у районі Гуляйполя на Запоріжжі. Раніше росіяни заперечували наявність у них такого озброєння.

Про це NNS дізнався з повідомлення “Обозреватель”.

Кадри запуску ракет путінські злочинці прокоментували так: “Гуляйполе, доброго вечора, ми з Дагестану”.

Однак, зрозумівши свою помилку, вони видалили відео, але “інтернет все пам’ятає”. Відео було видалено з мережі об 11:52 8 липня, але до того встигло розлетітися по мережі.

Зазначимо, що це відео стане одним із доказів злочинів російських окупантів проти України в Гаазькому трибуналі.

Пропагандисти спробували виправдатися за відео і перекласти усю провину на українські центри ІПСО, назвавши запис “провокацією”.

Нагадаємо: 8 квітня російські війська завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську з ТРК “Точка-У”. Там загинуло 50 людей і близько 100 мирних громадян дістали поранення різного ступеня тяжкості. Удару рашисти завдали, коли на вокзалі перебувало 4 тис. людей, більшість з них – жінки й діти, які намагалися евакуюватися з Донецької області.

Після удару по Краматорську у міноборони Росії заявили, що вони не використовують такий тип ракет. Однак постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк зазначив, що це брехня, оскільки ще у лютому такі ракети запускали на російсько-білоруських військових навчаннях.