“Знали – буде пекло”: Пташка з Азовсталі поділилася спогадами про початок великої війни

Українська захисниця, парамедикиня Катерина Поліщук, відома всім, як Пташка з Азовсталі, поділилася спогадами про початок великої війни.

Для Пташки все почалося 16 лютого, коли Росія розпочала інтенсивно обстрілювати Маріуполь

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, передає НСН з посилоанням на “Еспресо“.

Знали – буде пекло: Пташка з Азовсталі про початок повномасштабного вторгнення РФ

За словами Пташки, росіяни розпочали інтенсивний обстріл Маріуполя ще 16 лютого. Однак захисники міста розуміли, що мають лишатися на позиціях доти, поки не прибуде підмога.

“Все почалось 16 лютого. Саушка, нона, міномети, танки, інша техніка. Ми були в хиткому бліндажі, РПГ прилітало поблизу кухні, ми з Вєтальом пили чай і говорили, що ми маємо лишатись тут, поки не прийде підмога. Знали – буде пекло”, написала вона.

Дівчина розповіла, що поки хлопці відбивали ворожий вогонь, вона сиділа біля рюкзака з рукою на рації та біля собаки Тапіка, щоб у випадку термінової інформації бігти до мінометників і передавати її, бо “рації – штука не надійна”.

Перша контузія

Крім того, парамедикиня пригадала, як усі спали по 1 – 2 години й постійно прокидались по тривозі з підозрою піхотного прориву. Захисниця потрапила під свій перший “справжній обстріл” 19 лютого. Тоді снаряд розірвався у повітрі за 10 метрів від неї.

“19.02 я потрапила під сильний обстріл 122 і 152 калібрами. Отримала першу контузію. Це був мій перший справжній обстріл. Розірвалось в повітрі в метрах 10 від мене. Знесло з Віталіком в бліндаж. Тоді вперше сформулювала для себе свій принцип моєї війни в Маріуполі: “яка різниця, помирати в мокрих штанах чи жити? Смердить однаково. Працюємо, хлопці. Чи живемо і боремось до останнього як воїни, чи ляжемо як воїни, бо така наша доля – берегти рідних”, зазначила Пташка.

Вже 24 лютого їй довелось розкопувати побратима з-під завалів зруйнованого будинку. Бійця вдалось рятувати, проте згодом надійшла інформація, що лікарня, у якій він лежав, захоплена росіянами. Подальша доля цього бійця їй невідома.

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