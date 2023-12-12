Зміни в мобілізації очікуються найближчим часом – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні найближчим часом очікуються зміни в мобілізації.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, передає НСН.

На наступному засіданні Ставки розглядатимуться нові ініціативи щодо мобілізації в Україні.

“Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання (про мобілізацію – ред.) проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу”, зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, це питання зараз комплексно розробляється.

“Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь, тому що, ще раз наголошую, воно зараз у процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене”, зауважив Данілов.

Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, Данілов наголосив, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей.

“У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей”, констатував він.

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