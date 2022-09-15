Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил роками боротися із росією

Президент Володимир Зеленський відповів, чи вистачить Україні сил боротися із росією, якщо війна затягнеться навіть на роки.

Про це передає NNS з посиланням на ТСН.

“У нас немає виходу. І в цьому не слабкість наша, я вважаю, а сила. У росії є вихід – піти додому. У нас – тільки цей дім. Куди нам іти? Нам нема куди йти. І тому питання – не скільки це буде (боротьба – ред.), а питання – скільки ще треба”, сказав Зеленський в інтерв’ю СNN.

На запитання журналіста, чи будете ви боротися до кінця, президент України відповів: “Так”.

Президент України заявив, що наразі переговори з президентом росії путіним неможливі.

“На сьогоднішній день – ні. Я не бачу жодного бажання з їхнього боку бути конструктивними. Щодо їхніх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – путін чи хтось інший. Це мій принцип – я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми”, сказав Зеленський.

Також він зазначив, що будь-яка угода між Україною та росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ рф з української території.

“Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, 3, 5, 10. Це дві різні речі, тому що Мінськ – порожній папірець, який дозволить росії відпочити перед наступним вторгненням”, сказав Зеленський.

11 вересня міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що москва не відмовляється від переговорів з Україною.

“Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде домовлятися нами”, сказав лавров.

Заява лаврова пролунала на тлі успішного контрнаступу українських військ на фронті.

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