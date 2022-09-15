415
Вибране
Тег:
415

Зеленський потрапив у ДТП в Києві (відео)

Дата
182fad2 ze pryvit op

Зеленський потрапив у ДТП в Києві увечері 14 вересня, передає NNS.

Президент Володимир Зеленський потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Глава держави живий, з ним все в порядку. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

“У Києві сталося зіткнення легкового автомобіля з автомобілем президента України та машинами його супроводу”, — написав він у Фейсбуці.

За словами Нікіфорова лікарі, які супроводжували президента, оглянули Зеленського. Вони не виявили у президента серйозних пошкоджень.
Медики також надали допомогу водієві легкового автомобіля. Після цього його передали прибулій на місце інциденту швидкої допомоги.
Никифоров додав, що правоохоронні органи встановлять усі обставини.

photo 2022 09 15 07 13 56

У мережі з’явилося відео з місця ДТП з президентом.

 

To Top