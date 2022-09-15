Зеленський потрапив у ДТП в Києві (відео)

Зеленський потрапив у ДТП в Києві увечері 14 вересня, передає NNS.

Президент Володимир Зеленський потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Глава держави живий, з ним все в порядку. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

“У Києві сталося зіткнення легкового автомобіля з автомобілем президента України та машинами його супроводу”, — написав він у Фейсбуці.

За словами Нікіфорова лікарі, які супроводжували президента, оглянули Зеленського. Вони не виявили у президента серйозних пошкоджень.

Медики також надали допомогу водієві легкового автомобіля. Після цього його передали прибулій на місце інциденту швидкої допомоги.

Никифоров додав, що правоохоронні органи встановлять усі обставини.

У мережі з’явилося відео з місця ДТП з президентом.