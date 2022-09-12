Зеленський пояснив, чому переговори з путіним зараз неможливі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з російським диктатором владіміром путіним зараз неможливі через ультиматуми та відсутність конструктиву з боку рф.
Про це Зеленський розповів у інтерв’ю CNN, передає NNS з посиланням на Еспресо.
На запитання, чи можливі зараз переговори з путіним, він відповів негативно.
“На сьогодні ні. Я не бачу жодного бажання з російського боку бути конструктивними. Щодо ультиматумів: мені неважливо, хто висуває ультиматуми — путін чи хтось інший. Це мій принцип: я не говорю з тими, хто висуває ультиматуми”,сказав Зеленський.
Він додав, що про мирний договір з росією можна буде говорити лише після звільнення усіх окупованих українських територій.
“Все одно росія має з нами кордон, все одно це наш сусід з величезним населенням, так що після деокупації нашої країни нам доведеться жити з ними поруч як з сусідами”,зазначив Зеленський.
Нагадуємо, 11 вересня міністр закордонних справ рф сєргєй лавров заявив, що на зустрічі з керівництвом держдуми президент рф владімір путін запевнив, що москва не відмовляється від переговорів з Україною.
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