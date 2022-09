У Міноборони Британії розповіли, як швидкі успіхи ЗСУ на фронті вплинуть на росію.

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, на тлі наступу України росія, ймовірно, наказала вивести свої війська з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскол, передає NNS з посиланням на НВ.

У зведенні відомства в Twitter йдеться, що в цьому секторі залишаються ізольовані осередкт опору, але із середи Україна відвоювала територію, яка щонайменше вдвічі перевищує площу Великого Лондона – тобто 1572 квадратні кілометри.

При цьому на півдні України, біля Херсона, рф щосили намагається перекинути достатні резерви через річку Дніпро до лінії фронту.

Імпровізований плавучий міст, який рф почала будувати понад два тижні тому, залишається незавершеним. Українська далекобійна артилерія зараз, ймовірно, так часто б’є по переправах через Дніпро, що росія не може проводити ремонт пошкоджених автодорожніх мостів.

Крім того, і так обмежена довіра військ до вищого військового керівництва росії, ймовірно, ще більше погіршиться.

(1/6) In the face of Ukrainian advances, Russia has likely ordered the withdrawal of its troops from the entirety of occupied Kharkiv Oblast west of the Oskil River.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 12, 2022