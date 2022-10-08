Президент України Володимир Зеленський озвучив, яких методів захисту Україна потребує сьогодні.

Під час свого виступу на Чорногорському безпековому форумі, він назвав п’ять кроків, які необхідні сьогодні для забезпечення захисту країни, передає NNS з посиланням на УНН.

«Аналізуючи елементи російської війни проти нашої держави й конкретні кроки агресора, можна дійти висновку про те, яких форм і методів захисту ми потребуємо заради безпеки», заявив глава держави.

Єдність, демократія, незалежність, зброя та відповідальність – ось п’ять пунктів, які дозволять зупинити агресора.

Зеленський наголосив, що росія боїться єдності країн.

«Нинішні керівники росії не визнають результатів виборів і народних рухів тоді, коли через них втрачають вплив. І намагаються влаштувати перевороти чи корумпувати політичний процес тоді, коли обирають для себе якусь маріонетку, яка представлятиме їхні інтереси. Усі держави Європи мають демонтувати будь-які російські мережі впливу. Щоб не було поширення дезінформації, корупції та злочинної політики», заявив Президент, говорячи про важливість демократії.

Зеленський вчергове наголосив, що росія загроза не лише для України, а для всіх.

«Тому всі мають досягти повної незалежності від росії, щоб вона не могла перетворювати залежності від неї на кайдани: економічні залежності, енергетичні, політичні – будь-які», впевнений Зеленський.

Він додав, також, що російське керівництво багато років відчувало безкарність за свої злочини і це потрібно змінити.

«Довгі роки керівник росії та його оточення відчували повну безкарність. Вони здійснили повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, бо не вірять, що світ зможе притягнути їх до відповідальності не лише за злочин агресії проти суверенної держави, але й за будь-який злочин, який тільки можна уявити. Тож притягнути їх до відповідальності – це гарантувати довгостроковість миру після цієї війни. Невідворотність покарання – один із ключових принципів кримінального судочинства. І маємо застосувати цей принцип до російського керівництва так, як воно того заслуговує», заявив Зеленський учасникам форуму.

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