Збій у monobank – застосунок не працює, платежі не проводяться

20 липня у роботі українського необанку monobank стався збій. Застосунок не працює, платежі не проводяться.

Про це в Telegram написав співзасновник проєкту Олег Гороховський, передає НСН.

У четвер, 20 липня, близько 15:00 користувачі у соціальних мережах почали скаржитися на те, що фінансовий мобільний додаток не працює.

Зокрема, українці не можуть приймати й відправляти платежі (навіть між своїми власними картками).

При намаганні виконати будь-яку операцію застосунок просто “висне”.

Крім того, при переході з посилання на монобанку додаток відкривається двічі, щоб просканувати FaceID, але жодного разу не відкриває саму банку. Це проблема, адже деякі юзери не можуть підтримати донатом ЗСУ.

Як розповів Гороховський, причина збою — не хакерська атака. Проблема виникла з бек-офісною частиною застосунку, яка відповідає за доступ до бази клієнтів.

“Зламалися. Лагодимо. Перепрошую”, написав бізнесмен у своєму Telegram-каналі ОГО.

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