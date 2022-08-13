Залужний пропонує Міноборони відкрити кордон для студентів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, зокрема, студентам.

Про це повідомила у Телеграмі народний депутат від “Слуги народу” Юлія Гришина, передає NNS.

“Щодо виїзду студентів за кордон – рухаємося вперед! Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Це, зокрема, студенти! Тепер черга Кабміну і, зокрема, міністра оборони Олексія Резнікова”, написала парламентарка.

Вона подякувала Залужному та всьому Генштабу за увагу до цієї проблеми та готовність її вирішити.

Нагадуємо, згідно з вимогами законодавства обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються до окремих осіб цієї категорії, зокрема:

які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік (відповідно до рішення Уряду про затвердження переліку посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час);

які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено;

здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Крім того нагадаємо, що перетнути кордон на виїзд з України можуть військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законодавством випадках, зокрема:

водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних Сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, відповідно до визначеного порядку;

люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.

Окремо звертаємо увагу, що всі громадяни, які підпадають під виключення, повинні мати необхідні документи для підтвердження. При цьому у ході заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх дійсність і факт видачі відповідними органами.

Закони про мобілізацію та виїзд за кордон хочуть змінити – що пропонують нардепи