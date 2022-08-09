Закони про мобілізацію та виїзд за кордон хочуть змінити – що пропонують нардепи

Нардепи зареєстрували у Верховній Раді України законопроєкти, які стосуються внесення змін до законів про мобілізацію та виїзд за кордон.

А саме йдеться про закони “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та “Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України”.

Як передає NNS, про це дізнавався “Апостроф“.

Заборона на виїзд чоловікам

У законопроєкті №7484 пропонується прямо прописати в законі “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” заборону абсолютно всім чоловікам від 18 до 60 років перетинати кордон під час воєнного стану, зокрема нардепам і представникам силових структур.

Дозволити виїзд батькам і чоловікам, які працюють

Зареєстрували в Раді й законопроєкт №8474-1, який навпаки розширює коло осіб, котрі не мають підлягати мобілізації.

Автор проєкту закону пропонує звільнити від обов’язку нести військову службу батьків з двома дітьми або одною дитиною до 3 років, чоловіків, які мають роботу, бізнес або нерухомість за кордоном, працівників оборонного, агропромислового комплексу, ФОПів без заборгованостей, учасників змагань тощо, тобто більшість військовозобов’язаних, які мають дитину або роботу.

Дозвіл на виїзд для тих, хто не стоїть на військовому обліку

У законопроєкті №8474-2 йдеться про те, що чоловіки, які не стоять на військовому обліку, або вони “заброньовані” на період мобілізації, повинні мати право покидати Україну.

Однак кожен із цих законопроєктів наразі не знайшов підтримки у Верховній Раді і навіть отримав порцію критики.

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