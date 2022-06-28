Прессекретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може “зупинити війну до кінця доби”.

Для цього українській владі треба віддати наказ скласти зброю та виконати умови, висунуті росією.

Про це сказав прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на “РІА. Новини”, передає NNS.

“Потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації”, заявив Пєсков.

Він також знову повторив, що вторгнення росії в Україну “йде за планом і досягає своєї мети”, а точних термінів завершення “спецоперації” немає.

Зазначимо, що Пєсков таким чином прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського, який повідомив лідерам “Великої сімки”, що з їхньою допомогою сподівається на завершення повномасштабної війни росії проти України до настання зими.

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