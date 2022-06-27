Росія йтиме до кінця, бо не зможе визнати свого програшу у війні – Буданов

Росія не зможе визнати, що програла у війні Україні, яку сама і почала, оскільки це означатиме крах її державності, крах федерації.

Про це сказав очільник головного управління розвідки Кирило Буданов під час інтерв’ю Financial Times, з посиланням на zn.ua передає NNS.

Він підтвердив дані Західної розвідки про те, що вже зараз війська рф деморалізовані, вони деградували. Проте Буданов сумнівається, що цей факт змусить військове керівництво росії вивести їх зі східних та південних територій нашої країни.

“Якщо росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це не буде крахом системи (путіна – ред.), це буде крахом державності. Тому вони боротимуться скільки зможуть. Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу”, зазначив Буданов.

Нагадаємо, оперативне командування “Південь” повідомило, що російські окупанти риють неглибокі ями у землі, щоб отримати легке поранення і виїхати із Херсонщини.