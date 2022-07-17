Загальна мобілізація, яка зараз відбувається в Україні, не означає, що всі чоловіки, які отримали повістки, будуть відразу призвані в армію.

Про це розповів полковник Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, передає NNS.

“Роздача повісток не означає обов’язкового призову. У 90% випадків вони вручаються, щоби громадянин з’явився до територіального центру комплектування. Це необхідно, щоб уточнити дані призовника – стан здоров’я, сімейний стан, спеціальність тощо, і, можливо, за необхідності призвати його до служби в армії”, розповів воєначальник.

При цьому повістки мають право роздавати і роздаватимуть у громадських місцях. Це набагато ефективніше, ніж намагатися достукатися в кожну квартиру і потрапити до кожного будинку, оточеного високим парканом.

“Громадське місце, де велике скупчення народу є більш ефективним, тому там і вручають”, каже Роман Горбач.

Вручати повістку не обов’язково має воєнком. За його розпорядженням це можуть зробити інші люди: представники органів місцевої влади, керівники підприємств та установ і деякі інші. При цьому повістка не обов’язково має бути заповнена співробітником ТЦК (військкомату).

“Військовий комісар може видати розпорядження, і таким чином зобов’язати посадовців роздати такі повістки. Роздати їх можуть працівники адміністрацій, уповноважені працівники підприємств”, каже полковник.

Природно, що в західних регіонах країни зараз вручають більше повісток, оскільки на заході України зараз скупчилося більше людей, ніж на сході чи півдні.

Щодо добровольців, які ще не мобілізовані, хоч вони і бажають служити, у ВСУ зазначили таке.

“Завдання ставляться не просто за кількістю людей, а й за певними фахівцями. Якщо регіон не комплектує певними фахівцями, він стоїть на черзі. Мобілізація сама собою не має добровільної основи. Це служба на заклик. Тому можуть закликатися особи, які не бажають, але в Конституції записано, що це обов’язок кожного громадянина”, підкреслив Роман Горбач.

Також, за словами Горбача, справді дуже серйозне питання щодо уточнення місць військового обліку, оскільки багато населення мігрувало, змінило місце свого перебування. Тому і вручаються повістки – щоби уточнити ці дані.

Втім, він наголосив, що повістка не використовується як покарання. Тому це помилка, що “за порушення правил дорожнього руху вручають повістки“.

Полковник Горбач додав – якби всі громадяни свідомо прийшли до ТЦК та уточнили свої дані, то не було б необхідності шукати їх та вручати повістки.

В яких випадках вручення повістки можна вважати незаконним