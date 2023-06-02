В яких випадках українцям заблокують пенсію за борги. Що потрібно зробити аби зняти арешт з пенсійної картки.

В Україні від 6 травня набрав чинності закон, згідно з яким банки можуть блокувати рахунки за борги. Зокрема, під блокування можуть потрапити картки, на які нараховується пенсія, передає НСН.

За новим законом, тепер це може зачепити навіть тих, кому потрібно сплатити 100 – 200 гривень боргу. При тому, що раніше такий захід застосовувавсь лише до боржників, які не сплатили щонайменше 100 тисяч гривень.

Як зазначає видання «На пенсії», законом не передбачено обов’язок банківської установи про повідомлення клієнта щодо блокування рахунку.

Рахунок боржника заарештовується на підставі документу про арешт коштів, який надійшов до банку від державного (приватного) виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Мінімальної суми немає, пояснюють експерти.

Коли можуть заблокувати рахунки

Якщо у вас є борги за комунальні послуги, несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху та інші на будь-яку суму, ваш банківський рахунок можуть заблокувати.

Однак, на час дії воєнного стану пенсійні рахунки і рахунки, на які надходить стипендія не мають блокувати.

Втім, є виключення. На такі рахунки може бути накладений арешт, якщо рішення стосується:

стягнення аліментів;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або смертю внаслідок кримінального правопорушення;

боржників–громадян Росії.

Що робити, якщо пенсійна карта заблокована

Попри заборону накладання арешту на пенсійні рахунки може статись помилка – і пенсійна карта буде заблокована. В такому разі, зазначають експерти, необхідно звертатися до державного чи приватного виконавця.

Якщо на вашу картку наклали арешт, вам необхідно отримати довідку від банку, під що саме відкривався рахунок, та довідку від Пенсійного фонду, що саме цей рахунок використовується для нарахування пенсій. Ці документи треба надіслати виконавцю із проханням зняти арешт. Формально, все має вирішитися протягом одного дня.

Якщо ваш банківський рахунок заблоковано, то ви можете звернутися із заявою до виконавця і зняти арешт із суми у розмірі 13 400 гривень щомісяця.

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