Вашингтон пропонував Києву ще за рік до війни евакуювати людей і почати рити окопи, бо влада США не вірила в Україну.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю нідерландському виданню, пише 24 канал, передає NNS.

Зеленський розповів, що українська влада і військові були готові до нападу росії. У той же час, в США пропонували підготуватися до цього. Мовляв, за рік до початку війни необхідно було вивозити населення України і рити окопи. За словами глави держави, таке рішення могло б поставити хрест в економіці нашої держави.

“Я з цим не згоден, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Це вплине на наше фінансове становище, бюджет і економіку… Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде, а гроші людей і компаній підуть з країни. І я думаю, що були великі ризики”, розповів Зеленський.

Президент висловив переконання, що ці місяці війни довели, що рішення, прийняте вищим керівництвом, було вірним.

Сьогодні, за словами Зеленського, державному бюджету не вистачає як мінімум 5 млрд. Однак про яку саме валюту йдеться, він не уточнив.

Натомість рішення вивезти українців з країни та почати готуватися до війни, риючи окопи, могло б поховати економіку держави. Якби це сталося, то Україні було б значно складніше протистояти російській агресії.

У тому ж інтерв’ю Володимир Зеленський розповів, що західні лідери закликали його покинути країну. Мовляв, його російські загарбники уб’ють упродовж перших трьох днів повномасштабного нападу.

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