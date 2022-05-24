Найближчі тижні війни будуть складними – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що найближчі тижні війни будуть складними.

Про це він сказав у відеозверненні ввечері 23 травня, передає NNS.

“Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбас. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції.