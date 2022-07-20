За “неправильні” поворотники можна отримати штраф – про що варто знати водіям

Більшість українських водіїв навіть не знають, що за “неправильні” поворотники можна отримати штраф.

Проте водіям варто знати, що в Україні використання червоних покажчиків повороту або встановлення червоних поворотників може призвести до зупинки поліцією та штрафу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Зазначається, що у 2017 році запроваджено вимогу, згідно з якою колір покажчиків повороту має бути жовтим, оскільки вони є попереджувальними сигналами.

Частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання за порушення відповідних стандартів у вигляді штрафу у розмірі 510 грн.

Згідно з правилами дорожнього руху, технічний стан автомобілів та обладнання має відповідати нормам безпеки дорожнього руху. Отже, використання автомобіля в Україні заборонено, якщо колір, тип або кількість світлової установки автомобіля не відповідає конструктивним вимогам автомобіля.

Автомобілів із червоними поворотниками в Україні значна кількість. Зокрема, це автомобілі, вироблені для ринку США, потім ввезені в Україну. На цих автомобілях встановлювалися покажчики поворотів червоного кольору відповідно до стандартів США.

До того ж особи, які привозять автомобілі із США на замовлення, також не попереджають покупців про заборону використання в Україні червоних покажчиків поворотів. Про це нові власники таких автомобілів дізнаються після зупинки автомобіля поліцією.

Водійське посвідчення європейського зразка – як і де можна отримати