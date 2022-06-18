Водійське посвідчення європейського зразка – як і де можна отримати

Українські водії все частіше почали цікавитися тим, як отримати водійське посвідчення європейського зразка

Як отримати водійське посвідчення європейського зразка і які документи потрібні NNS дізнався з повідомлення на сайті «Дивогляд».

Усі питання, які пов’язані з посвідченням водія, можна вирішили у сервісних центрах МВС. Те саме стосується і європейського зразка документа.

Посвідчення європейського зразка видається водіям на підставі національного посвідчення. Отримати його можна у територіальних сервісних центрах МВС.

Термін дії європейського варіанта становить три роки. Однак, врахуйте, що його термін дії не може тривати більше, ніж у національного посвідчення.

“Якщо у вашому місті немає територіального сервісного центру МВС, видача нового посвідчення здійснюються працівником територіального сервісного центру МВС за допомогою мобільного територіального сервісного центру МВС (спеціально облаштованого транспортного засобу) за окремим графіком роботи”, – йдеться на сайті МВС.

Видача або обмін міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання теоретичного або практичного іспитів.

Для отримання європейського посвідчення вперше вам необхідно пред’явити в МВС:

оригінал посвідчення водія, а також надати його копію;

паспорт громадянина України (або ID-картка з довідкою про реєстрацію місця проживання);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Для того, щоб обміняти посвідчення на міжнародне, вам знадобиться:

паспорт;

копія ІПН;

посвідчення водія.

Тривалість виготовлення документа становить не менше п’яти днів. Врахуйте також, що міжнародне посвідчення без національного не діє.

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